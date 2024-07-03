جعودة: انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة بحضور 91 عضواً 

أخبار ليبيا 24

أفاد صالح جعودة عضو المجلس الأعلى للدولة، بأن الجلسة الرسمية للمجلس تنعقد حالياً بكامل النصاب القانوني، بحضور 91 عضواً، وفي ظل حضور مكثف يعكس التزام الأعضاء بمناقشة القضايا الوطنية المهمة.

وأشار جعودة في تصريح خاص لمراسل وكالة أخبار ليبيا 24 نادر الشريف أن “الجلسة الحالية تهدف إلى مناقشة جدول أعمال حافل بالقضايا الوطنية والمستجدات السياسية، مؤكداً على أهمية الحوار والتشاور بين الأعضاء لتحقيق التوافق وحل القضايا العالقة”.

تأتي هذه الجلسة في وقت حرج يتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم في ليبيا، وفرض السيادة الليبية في وجه التدخلات الخارجية.

وفي وقت سابق أكد جعودة في تصريحات لأخبار ليبيا 24 أن “المجلس الأعلى للدولة سيعقد جلسته اليوم الأربعاء في مقره بالعاصمة طرابلس”، مؤكداً أن “ستتضمن الجلسة مناقشة عدة قضايا مهمة، أبرزها الاجتماع المرتقب بين الرؤساء الثلاثة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي”.

وأضاف أن “كما ستناقش الجلسة البيان الأخير الصادر عن هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي، والذي أثار توتراً وجدلاً كبيرين”، معبراً أن “المجلس الأعلى للدولة يعرب عن قلقه من أن يتسبب هذا البيان في إشعال فتنة طائفية أو مذهبية في البلاد، إذ تُعتبر هاتان القضيتان من أهم البنود المطروحة للنقاش في جلسة يوم الأربعاء القادم