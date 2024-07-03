تكالة يناقش مع خوري رؤية البعثة لحل الأزمة الليبية

بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة؛ مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

وناقشَ تكالة مع خوري ورؤية البعثة الأممية لمقترحات حل الأزمة الليبية وكيفية الوصول إلى توافق شامل ينهي المراحل الانتقالية، بحسبِ ما نشرهُ المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأكد تكالة خلال لقائه خوري في طرابلس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بناءً على التوافقات السياسية، وذلك عبر رؤية شاملة يتم التوافق عليها واعتمادها من قبل مجلس النواب تفضي إلى انتخابات شفافة يقبل بنتائجهت الجميع.

بدورها شدّدت خوري على «أهمية تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وسد فجوة الخلاف لتحقيق الاستقرار للبلاد ودعمها لأداء دور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي» وفقَ منشور مجلس الدولة.

وفي سياق التوافقات السياسة وضمان مشاركة كافة الأطراف في العملية الانتخابية… بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس البعثة، مع ممثلي التجمع الوطني التباوي؛ العملية الانتخابية في ليبيا وضمان مشاركة الأطياف كافة.

وقدم التجمع الوطني التباوي إلى خوري في طرابلس رؤيتهم حول «وجود العديد من التحديات بما في ذلك التهميش المستمر مما يحد من وصولهم إلى تسجيل الناخبين والخدمات والتمثيل السياسي» بحسبِ ما نقلتهُ البعثة الأممية للدعم في ليبيا.