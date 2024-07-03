تقلص المخزونات الأميركية ينعش أسعار النفط

حققت أسعار النفط ارتفاعًا عند تعاملات جلسة الأربعاء، مستقرةً عن أعلى مستوى لها في شهرين، مدفوعةً بأنباء حول انخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية.

وجرى تداول أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، إذ سجل خام برنت 86.68 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بـ0.4‎%‎‎ أمس، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 83.19 دولار للبرميل.

وكشف معهد البترول الأمريكي عن تقلص مخزونات النفط الخام بمقدار 9.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفقَ آخر ما نشره معهد البترول الأمريكي حول مستقبل الطاقة.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

الاضطرابات في الشرق الأوسط تعرقل تعافي أسعار النفط

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام، بحسب بلومبيرغ للأنباء.