ترحيل أكثر من 7 آلاف مهاجر غير شرعي خلال النصف الأول من 2024

رحّل جاهز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية – طبرق، أكثر من 7 آلاف مهاجر غير شرعي، خلال النصف الأول من العام الحاليّ.

ووفقًا لبيانات جاهز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية – طبرق؛ جرى ترحيل 7525 مهاجرًا غير شرعي من 19 جنسية مختلفة موزعين على النحو التالي:

عدد المهاجرين غير الشرعيين المصابين 230 منهم 11 مصابًا بمرض نقص المناعة «الإيدز»

– مصر: 134

السودان: 85

– غينيا: 7

– نيجيريا: 3

– بنغلاديش: 1

عدد المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات:

– مصر: 992

– السودان: 5627

– نيجيريا: 439

– النيجر: 120

– غانا: 31

– تشاد: 185

– باكستان: 3

– الجزائر: 3

– أرتريا: 7

– إثيوبيا: 2

– كنغوليا: 6

– غينيا: 60

– مالي: 2

– بنغلاديش: 29

– الصومال: 7

– الهند: 1

– العراق: 1

– سوريا: 2

– اليمن: 8

ليصبح المجموع الكُلي 7755 مرحلّ، بحسب جاهز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية – طبرق.

وفيما سبق… تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.

وبحسبِ منظمة الهجرة الدولية يضمن برنامج العودة الطوعية الذي تمكنت من خلاله من إعادة 80 ألف مهاجر منذ العام 2015، وموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وإيطاليا؛ المساعدات الإنسانية اللازمة ويوفر حياة كريمة وآمنة ورحلة سريعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.