بالقاسم حفتر يبرم مذكر تفاهم مع شركات عالمية لمشاريع تنموية في بنغازي

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يعمل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا على عقد شراكات جديدة مع شركات عالمية من أجل تقديم مشاريع بجودة عالية، إذ وقع المهندس بالقاسم حفتر مدير عام الصندوق مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركتي «power china» الصينية و«future» البرتغالية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مدينة بنغازي.

استقطاب الشركات والخبرات الأجنبية لإعادة الإعمار

وبحسب بيان الصندوق، ائتلاف شركة «power china» الصينية يعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تنفيذ المشاريع الكبرى، وكذلك شركة «future» البرتغالية مصنفة من كبرى شركات التصميم.

وأوضح البيان أن المشاريع الحالية التي يعمل عليها الصندوق في مدينة بنغازي، تطوير مطار بنينا الدولي وفق أعلى المعايير العالمية ومشروع المنطقة الحرة المريسة وغيرهما من المشروعات الحيوية الأخرى التي تخدم الأهداف والخطط الموضوعة لهذا العام، والتي ستنفذ حسب الجدول الزمني للإنجاز.

يتبع الصندوق خطة عمل منفتحة على التطوير واستقطاب الشركات الأجنبية التي تساهم في تقديم أفضل الرؤى والخدمات لتنفيذ المشاريع التنموية على مستوى البلاد، إذ تعاقد الصندوق مع عدد من الشركات الصينية والتركية والفرنسية والإماراتية والمصرية، لاسيما في مشاريع إعادة إعمار مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر المتضررة من إعصار دانيال، إلى جانب المشاريع التنموية الأخرى التي يعمل عليها الصندوق في مدينة سرت وبلديات الجنوب.

وعند لقائه مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أكد بالقاسم حفتر على التزام كل الشركات العاملة بالجداول الزمنية، والتي تهدف إلى افتتاح عدد كبير من المشاريع نهاية هذا العام وفق مواعيد محددة بشكل مسبق، والتي تدخل ضمن خطة الصندوق التنموية.