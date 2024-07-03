وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.. الفلسطينيون في غزة يفترشون العراء بحثا عن مأوى  

أخبار ليبيا 24

يبحث العديد من الفلسطينيين عن مأوى بعد فرارهم من منازلهم في جنوب قطاع غزة، واشتكوا من نقص المياه مع استمرار إسرائيل في هجومها العسكري على القطاع المكتظ بالسكان.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات جديدة في مدينة رفح بجنوب البلاد وسط قتال عنيف مع نشطاء فلسطينيين خلال الليل.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جديدة في وسط وشمال قطاع غزة.

ولا يزال القتال مستعرا في بعض أجزاء غزة على الرغم من قول القادة الإسرائيليين إنهم يخففون مرحلة القتال العنيف ضد حماس، وسوف يتحولون قريبا إلى عمليات أكثر استهدافا في الأشهر التسعة الماضية تقريبا. الحرب القديمة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلا في مدينة خان يونس جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل حسن حمدان، رئيس قسم الحروق والجراحة التجميلية في مجمع الناصر الطبي، وجميع أفراد أسرته.

البحث عن مأوى

وقال سكان خان يونس إن عدم وجود ملاجئ مخصصة أدى إلى نوم العديد من الأسر على الطريق لأنهم لم يتمكنوا من العثور على خيام بعد أن أدت أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نزوح آلاف الأشخاص الذين يعيشون شرق المدينة.

وأُخلي آخر مستشفى عامل في المنطقة، وهو مستشفى غزة الأوروبي، الذي كان يأوي عائلات نازحة ومرضى.

ونقلت رويترز عن علي أبو اسمهان أحد المصابين الفلسطينيين: “لقد طُلب منا إخلاء المستشفى الأوروبي.. وصلنا إلى مستشفى ناصر، لكنه كان ممتلئا”.

وأضاف: “أنا أبقى في الشارع في انتظار أن يجدوا لي مكانا داخل المستشفى”.

أوامر إخلاء في غزة

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي إنه على الرغم من صدور أوامر إخلاء للمنطقة التي يقع فيها مستشفى غزة الأوروبي، فقد تم إبلاغ الموظفين والمرضى بأن بإمكانهم البقاء.

وقال مسؤولو صحة إن غارة جوية إسرائيلية أخرى أصابت سيارة في مدينة دير البلح جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وتكتظ دير البلح بمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في أماكن أخرى في غزة، ويشكو السكان من النقص الحاد في مياه الشرب وتضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية.