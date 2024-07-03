العابد يلتقي مع سفير هولندا لمناقشة حقوق العمال الوافدين

أخبار ليبيا 24

اجتمع علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع سفير هولندا لدى ليبيا يوست كلارنبيك، وذلك لفتح آفاق جديدة مع هولندا في مجالات العمل والتأهيل وتطوير آليات حصر العمالة الأجنبية.

تنظيم العمالة الأجنبية وتدريب وتأهيل العمال

وناقش الطرفان، بحسب بيان الوزارة، الطرق المثلى لتنظيم وتحسين ظروف عمل العمالة الأجنبية في ليبيا، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكية في إجراءات حصر العمالة الأجنبية وتسجيلها، بهدف تحسين عملية الإدارة وضمان حقوق العمال الوافدين.

وأوضح البيان أن العابد تباحث مع السفير الهولندي، حول أفضل السبل لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب موضوع التدريب المهني والمشاريع الصغرى والمتوسطة، الاستفادة من المبادرات المختلفة في مجالات الدعم الفني والتقني لبناء القدرات، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والتجربة الهولندية.

وأكد الجانبان أهمية تطوير آليات الحصر والاستفادة من التمويل والمشاريع التي تساعد على الحصر الذكي وتطبيق معايير السلامة المهنية.

تحسين معدلات البطالة

وفي سياق آخر، بحث العابد مع ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين الجزائري؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي التدريب والتأهيل؛ بهدفِ تخفيف معدلات البطالة.

وناقش العابد مع نظيره خطط التعاون لتأهيل الشباب إلى سوق العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين ليبيا والجزائر، وآلياتِ تحسين جودة التعليم المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، بحسبِ ما نشرته وزارة العمل والتأهيل في بيان صادر عنها.

وشدّد العابد على أهمية هذا التعاون، إذ تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية يسهم في تقليل نسب البطالة في البلدين.