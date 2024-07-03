الطلاب الليبيون بالخارج يناشدون الحكومة للإفراج عن المنح الدراسية

نادر الشريف

أصدر طلاب ليبيا الدارسين في الخارج اليوم في العاصمة الليبية طرابلس ، بياناً موجهاً إلى حكومة الدبيبة،منتهية الولاية و مجلس النواب والصديق الكبير، مصرف ليبيا المركزي، ، يعبرون فيه عن معاناتهم المستمرة بسبب تأخير صرف المنح الدراسية، مما أثر بشكل كبير على معيشتهم ودراستهم.

وجاء في البيان الذي حصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه “نكتب إليكم اليوم لنعبر عن مدى مرارة الظلم والقهر الذي نواجهه بسبب تأخير المنح الدراسية للطلاب الليبيين الدارسين في الخارج لشهرهم السادس على التوالي لقد تسبب هذا التأخير في صعوبات مالية كبيرة لنا، مما أدى إلى شعورنا باليأس والإحباط، واضطرار العديد منا للعودة إلى أرض الوطن في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة العالمية”.

وأكد الطلاب أن “التعليم هو استثمار ضروري لمستقبل البلاد، وأنهم سفراء العلم لبلادهم، بعيدين عن أي تجاذب سياسي أو خطاب شعبوي”، مطالبين “باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حصول الطلاب على المنح الدراسية في الوقت المحدد”.

ومن المطالب المحددة التي أوردها الطلاب في بيانهم:

1. استثناء الطلاب الموفدين بالخارج من الرسوم الضريبية المفروضة على النقد الأجنبي.

2. الإفراج الفوري عن جميع الأموال المخصصة للمنح الدراسية، بما في ذلك الرسوم الجامعية والرسوم المنصوص عليها في لائحة الإيفاد بالخارج.

3. وضع نظام أكثر كفاءة لمعالجة طلبات المنح الدراسية، لتجنب المشاكل المتكررة عند كل ربع مالي من مخصصات الدراسة في الخارج.

وشدد الطلاب على أن “هذه الخطوات ستساعد في تخفيف معاناتهم وضمان حصولهم على التعليم الذي يستحقونه، مؤكدين على أن تحركاتهم ستظل سلمية حفاظًا على حقوقهم”.