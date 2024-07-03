السيسي يعين وزير الدفاع الأسبق مستشارا للرئيس 

أخبار ليبيا 24

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأسبق محمد زكي مستشارا للرئيس لشؤون الدفاع.

جرى استبدال زكي، الذي كان في منصبه السابق منذ عام 2018، في الحكومة الجديدة، والتي تضمنت تغييرات كبيرة في المناصب الحكومية الرئيسية.

كما عين الرئيس الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

جرى تعيين هالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة والمشارك الرئيسي في المحادثات مع صندوق النقد الدولي والمقرضين الآخرين في السنوات الأخيرة، مستشارة رئاسية للشؤون الاقتصادية.

السيسي يُعيد مدبولي

وعندما أُعلنت استقالة الحكومة السابقة قبل شهر، أعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقال إن حكومته الجديدة يجب أن تركز على خفض التضخم وتنظيم الأسواق بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار.

وشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما شمل دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

مهام الحكومة الجديدة

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فإن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

كما ستعمل على وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

وستعمل الحكومة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.