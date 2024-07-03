الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية ويستقر في الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء في السوق الموازية، مسجلاً 6.88 دينار، بعد أن سجل في تعاملات سابقة 6.90 دينار للدولار الواحد.

بدوره عاد سعر صرف اليورو للارتفاع مجددًا، مسجلاً 7.30 دينار، بعد أن انخفض إلى مستوى 7.24 في تعاملات سابقة.

وفي تعاملات السوق الرسمية الصادرة عن نشرة مصرف ليبيا المركزي، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 4.87 دينار دون تغييّر، والأمر ينطبق على سعر صرف اليورو الذي سجل مستوى 5.23 دينار، في حين سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا من 6.15 دينار إلى 6.17 دينار.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، استقرَ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

ولم يُسعف فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، الدينار من الإنهيار، إذ وجَه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض ضريبة بنسبة 27%، إلا أن هذه الضريبة لم تسعف الدينار من التراجع إلى مستوياتٍ قياسية، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.