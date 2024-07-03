الأخبارليبيا
أخر الأخبار

الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا

الدبيبة يبدي استعداد حكومته للتعاون في ملف الهجرة

3 يوليو، 2024 1:54 م
0 0
الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا
الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا

أخبار ليبيا 24 

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، تحفظّ ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018.

الدبيبة، وخلال كلمتهِ في المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية -الذي افتتحهُ أحمد أبو الغيط الأمين العام جامعة الدول العربية- أشار إلى “الجهود المبذولة من قبلِ حكومته منتهية الولاية في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية” بحسب منشور المكتب الإعلامي للحكومة.

الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا
الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا

ولفتَ الدبيبة إلى استضافة ليبيا لمنتدى (الهجرة عبر المتوسط) الرامي إلى مناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية، وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية بالمسألة، عبر ركائز الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا، وفقَ منشور الحكومة.

الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا
الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا

بدوره شدّد أبو الغيط، على أهمية معالجة ملف الهجرة في جامعة الدول العربية؛ باعتبار أنَ عدد من الدول العربية تعدّ دول عبور، داعيًا إلى توحيد العربية لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وشارك في أعمال المؤتمر… المدير العامة للمنظمة الدولية للهجرة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ومندوبي الدول العربية بجامعة الدول العربية.

 

3 يوليو، 2024 1:54 م
0 0

المزيد من الأخبار

1 1669971

مواطنو الدول الأفريقية أقل حصولاً على تأشيرة شنغن

3 يوليو، 2024 1:46 م
701185

الأراضي الزراعية بجنوب لبنان تلوثت بقنابل الفسفور

3 يوليو، 2024 1:12 م
الكبير

الكبير يشارك في جلسة حوارية حول الاقتصاد الأفريقي

3 يوليو، 2024 12:32 م
المسار المظلم.. ليبيا وتونس في قلب الجدل الأوروبي حول الهجرة

ترحيل أكثر من 7 آلاف مهاجر غير شرعي خلال النصف الأول من 2024

3 يوليو، 2024 12:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى