الدبيبة: نسعى لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أوروبا

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، تحفظّ ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018.

الدبيبة، وخلال كلمتهِ في المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية -الذي افتتحهُ أحمد أبو الغيط الأمين العام جامعة الدول العربية- أشار إلى “الجهود المبذولة من قبلِ حكومته منتهية الولاية في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية” بحسب منشور المكتب الإعلامي للحكومة.

ولفتَ الدبيبة إلى استضافة ليبيا لمنتدى (الهجرة عبر المتوسط) الرامي إلى مناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية، وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية بالمسألة، عبر ركائز الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا، وفقَ منشور الحكومة.

بدوره شدّد أبو الغيط، على أهمية معالجة ملف الهجرة في جامعة الدول العربية؛ باعتبار أنَ عدد من الدول العربية تعدّ دول عبور، داعيًا إلى توحيد العربية لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وشارك في أعمال المؤتمر… المدير العامة للمنظمة الدولية للهجرة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ومندوبي الدول العربية بجامعة الدول العربية.