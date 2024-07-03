الجديد: حكومة الدبيبة تستنزف الإيرادات والنظام الاقتصادي يحتاج لإصلاح عاجل

تواجه ليبيا في الوقت الحالي أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في تدهور الوضع المالي للمواطنين وتصاعد التوتر بين حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية ومصرف ليبيا المركزي. يُرجع الخبير الاقتصادي مختار الجديد هذه الأزمة إلى مجموعة من الأخطاء التي وقع فيها المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء كانت نتيجة للسياسات غير الرشيدة والممارسات التي اتبعتها الحكومة.

أحد أبرز الأخطاء التي أشار إليها الجديد في تصريحات تلفزيونية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ هو مجاراة المصرف للحكومة في زيادة المرتبات بشكل كبير. فقد زادت المرتبات بحوالي 60 إلى 65 مليار دينار، في حين كان من الممكن معالجة هذا الأمر بتخفيض سعر صرف الدينار. هذا التوسع في الإنفاق، حسب الجديد، لم يكن معقولًا وكان يمكن تفاديه بتدابير اقتصادية أكثر حذرًا.

النقطة الثانية التي ركز عليها الجديد هي علاقة الصديق الكبير، رئيس المصرف المركزي بـ عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، حيث وصفها بأنها ودية للغاية إلى حد التواطؤ. هذه العلاقة أدت إلى تغاضي المصرف عن السياسات التوسعية للحكومة، ما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. ويضيف الجديد أن المصرف باع عام 2023 ما قيمته 26 مليار دولار، مقارنة بـ 21 مليار دولار في عام 2022، وهذا الفرق يعكس حجم التوسع غير المدروس في الإنفاق.

كما أشار الجديد إلى أن طريقة معالجة المصرف لهذه المشكلة كانت غير عقلانية، حيث لجأ إلى تصعيد الموضوع إعلاميًا وامتنع عن بيع الدولار، ما أدى إلى أزمة سيولة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي. وكان من الممكن معالجة الأمر بالتفاوض مع الحكومة بعيدًا عن الإعلام.

المشكلة الرئيسية، كما يراها الجديد، هي سياسية بالأساس، حيث أن الأزمة الاقتصادية مركبة وتتطلب حلاً بين أطراف الصراع لإقرار سياسة اقتصادية ونقدية موحدة. هذه الرؤية تعكس ضرورة التوافق السياسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. الجديد يشدد على أن الاجتماع بين وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي هو خطوة أساسية نحو حل هذه الأزمة.

من جهة أخرى، يعاني المواطن الليبي بشدة من الوضع الاقتصادي الحالي، ويعبر الجديد عن استغرابه من عدم استشعار المسؤولين للخطر الحقيقي الذي يواجه البلاد. الحكومة تقوم بإنفاق كل الإيرادات التي تحصل عليها، وقد بلغت قيمة الإنفاق 125 مليار دينار منذ تولي حكومة الوحدة. هذا الإنفاق الاستهلاكي، الذي لا يشمل استثمارات حقيقية، يهدد بمزيد من التدهور في الأشهر القادمة.

فرض الضريبة على سعر الصرف كان يهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي، لكن الجديد يحذر من أن الضغط على المصرف لإلغاء هذه الضريبة سيعيد البلاد إلى المربع الأول، مع احتمال ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى أكثر من 9 دينار.

أخيرًا، يرى الجديد أن قيادة المصرف المركزي من قبل شخص واحد فقط هو وضع غير صحيح. يدعو إلى تشكيل مجلس إدارة ولجنة سياسات اقتصادية من خبرات وطنية لإدارة المصرف بفعالية وكفاءة. هذا التغيير في هيكلية الإدارة قد يسهم في اتخاذ قرارات أكثر حكمة وتوازنًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.