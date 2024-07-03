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الأرصاد: درجات حرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات حرارة على المناطق الجنوبية

3 يوليو، 2024 9:41 ص
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الأرصاد-بنغازي-سند-الأحلافي
الأرصاد-بنغازي-سند-الأحلافي

أخبار ليبيا 24 

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تسود حالة الاعتدال في درجات الحرارة معظم مناطق البلاد، في حين تبقى مرتفعة على مناطق الوسط الجنوب، بحسب الأرصاد.

مناطق «رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح مابين (27–29)مْ على المناطق الساحلية ،في حين ستتراوح ما بين (30-37)مْ على الدواخل.

مركز-الأرصاد-سند-الأحلافي-تاجوراء
مركز-الأرصاد-سند-الأحلافي-تاجوراء

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس و الجمعة، على أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (29-31)مْ  على اغلب المناطق.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (39–43)مْ.

المركز الوطني للأرصاد الجوية
المركز الوطني للأرصاد الجوية

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة؛ وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39 –43)مْ، وفقَ نشرة الأرصاد الجوية.

المركز-الوطني-للأرصاد-الجوية
المركز-الوطني-للأرصاد-الجوية
3 يوليو، 2024 9:41 ص
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