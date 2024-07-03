الأرصاد: درجات حرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تسود حالة الاعتدال في درجات الحرارة معظم مناطق البلاد، في حين تبقى مرتفعة على مناطق الوسط الجنوب، بحسب الأرصاد.

من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح مابين (27–29)مْ على المناطق الساحلية ،في حين ستتراوح ما بين (30-37)مْ على الدواخل.

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس و الجمعة، على أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (29-31)مْ على اغلب المناطق.

ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (39–43)مْ.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة؛ وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39 –43)مْ، وفقَ نشرة الأرصاد الجوية.