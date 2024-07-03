الأراضي الزراعية بجنوب لبنان تلوثت بقنابل الفسفور

أخبار ليبيا 24

ضمن حربها الشرسة على قطاع غزة، طالت هذه الحرب جنوب لبنان، إذ تقوم قوات الإحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف لمناطق جنوب لبنان، وتستهدف في مزارع المواطنين، وذلك بإلقاء قنابل فسفور متفجرة.

فساد الأراضي الزراعية بجنوب لبنان بسبب قنابل الفسفور

ويعتري المزارعون اللبنانيون، قلق عميق من أثر هذه القنابل، على اعتبار أن مادة الفسفور سامة، ومحظور استخدامها دوليا، إلا أن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة حظر استخدام الفسفور، وبالتالي تستعمله في شن غارات جوية على مناطق واسعة من جنوب لبنان.

ووفقاً للمجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية، وقع 175 هجوماً إسرائيلياً على جنوب لبنان باستخدام الفوسفور الأبيض منذ ذلك الحين، وأدى كثير منها إلى إشعال حرائق ألحقت الضرر بأكثر من 1480 فداناً من الأراضي الزراعية.

وذخائر الفوسفور الأبيض ليست محظورة بوصفها سلاحاً كيميائياً، ويمكن استخدامها في الحروب لصنع سواتر من الدخان، أو تحديد الأهداف، أو إحراق المباني، ولكن نظراً لإمكانية تسببها في حروق خطيرة ونشوب حرائق، فإن الاتفاقيات الدولية تحظر استخدامها ضد الأهداف العسكرية الواقعة وسط المدنيين.

ولبنان طرف في تلك البروتوكولات الدولية، لكن إسرائيل ليست كذلك.

وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، في يونيو الماضي، إنها تحققت من استخدام الفوسفور الأبيض فيما لا يقل عن 17 بلدية، في جنوب لبنان، منذ أكتوبر 2023 “خمس منها استخدمت فيها الذخائر المتفجرة جواً بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة”.

وقال الجيش الإسرائيلي استخدامه لـ”قذائف الدخان الأساسية” لا تحتوي على الفوسفور الأبيض. وأضاف أن قذائف الدخان، التي تحتوي على تلك المادة، يمكن استخدامها لصنع سواتر دخانية، وأنه “يستخدم فقط وسائل الحرب المشروعة”.

وفي تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال فيه، إن جودة التربة في منطقة الصراع بجنوب لبنان تضررت من انتشار المعادن الثقيلة والمركبات السامة، بينما أدى “استخدام الفوسفور الأبيض إلى خفض خصوبة التربة أكثر وزيادة حموضتها”.