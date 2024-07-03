افتخر بكم.. المشير حفتر يثني على اجتياز ضباط من الجيش لدورة “القادة والأركان” في مصر

أخبار ليبيا 24

أثني المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة على اجتياز ضباط من الجيش الوطني لدورة “القادة والأركان” في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر.

وعبر المشير حفتر عن فخره واعتزازه بهؤلاء الضباط، في أثناء لقائه بهم، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي.

وقالت مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن القائد العام استقبل ضباط القوات المسلحة، الذين أكملو بنجاح دورة القادة والأركان في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (كلية القادة والأركان) بجمهورية مصر العربية.

المشير حفتر: فخور بكم

وأضاف مكتب الإعلام، أن القائد العام عبّر “عن فخره واعتزازه بالضباط الذين اجتازوا هذه الدورة المهمة، ما يعكس التزام القوات المُسلحة بتطوير كفاءات ضباطها ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد”.

جيش قوي

وتعمل القيادة العامة للقوات المسلحة على الرفع من مستوى منتسبي القوات المسلحة الليبية بكامل وحداتها البرية والجوية والبحرية.

وتهدف القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر إلى بناء جيش ليبي قوي بمختلف التخصصات، للدفاع عن ليبيا والحفاظ على سيادتها.

وتعمل القيادة العامة للقوات المسلحة، منذ سنوات، على إرسال المتدربين وخريجي الكليات والثانويات العسكرية، لتلقي دورات خارجية للرفع من كفاءة الجيش الوطني، فضلًا عن الدورات الداخلية.