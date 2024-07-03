إطلاق اسم الأديب سالم الهنداوي على مركز بنغازي الثقافي

أخبار ليبيا 24

في بادرة هي الأولى من نوعها، تم إطلاق اسم الروائي الليبي سالم الهنداوي على مركز بنغازي الثقافي، والذي يعمل صندوق التنمية وإعادة الإعمار على صيانته، بعد أن تأثر المبنى جراء الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.

إحتفاء بمنجزه الأدبي

وأطلق اسم الهنداوي على مركز بنغازي، حيث وُلد وعاش وكتب أول أعماله الأدبية، وعلق الهنداوي على ذلك عبر صفحته في فيسبوك، تحت عنوان (العنوان دائماً بنغازي)، قائلاً: “بإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، قريباً بإذن الله سيكتمل الوجه الحضاري لمدينة بنغازي بمختلف مرافقها الخدمية والترفيهية، وسيُعاد افتتاح مركز سالم الهنداوي الثقافي الذي كرّمتني به بنغازي في حفلٍ بهيج العام 2022، وشرّفتني بتسميته تقديراً لعطائي الوطني الثقافي والأدبي في مدينتي التي كتبت فيها وعنها أولى حكاياتي وقصصي ورواياتي”.

وأضاف: “لها مني ولأهلها الطيبين، وللمخلصين بمكتب الثقافة كل الحب على هذا الوفاء بتكريمي وأنا على قيد الحياة”.

هذه البادرة الطيبة والتي تحفز الأدباء ومثقفين البلاد على مزيداً من العطاء، لاسيما أن التكريم حدث وقت حياة المعني، لأن عادة ما يتم التكريم بعد\ أن يفارق الشخص الحياة، إذ أن من الأجدر الإحتفاء بالعمل والجهد الذي يبذله مثقفينا وهم أحياء يرزقون بيننا.

والجدير بالذكر أن صدر العام الماضية في الأردن ، كتاب بعنوان (سالم الهنداوي.. بأقلام عربية)، يتضمن شهادات ثقافية عن تجربة الكاتب والأديب الليبي الكبير سالم الهنداوي في القصة والرواية والمقالة الفكرية خلال خمسة عقود من العطاء الثقافي والأدبي والفكري.

عن مسيرته الأدبية

بدأ الهنداوي منذ مطلع السبعينات في نشر المقالات والقصص والخواطر في الجرائد الليبية، وبدأ النشر عربياً منذ العام 1977 في مجلات المهجر بباريس ولندن ونيقوسيا وبيروت وأبوظبي.

وأسس في قبرص العام 1999 (مؤسسة المتوسط الدولية للصحافة والإعلام)، وأصدر مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت مجلة (القصيدة)، التي ترأس تحريرها الشاعر السوري نوري الجراح.

كما ترأس الهنداوي تحرير مجلة «المجال» للثقافة والعلوم من 2003 إلى 2010، ويكتب مقالا سياسيا في باب «وجهات نظر» على بوابة وجريدة «الوسط» بصفة دورية.