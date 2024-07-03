أورلاندو يعزز الشراكة الأوروبية الليبية في اجتماع مع اللواء صدام حفتر

في إطار جهوده لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، أجرى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، سلسلة من الاجتماعات الهامة التي تهدف إلى دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية.

في ختام جولاته، التقى أورلاندو مع رئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة، اللواء صدام حفتر. ووصف السفير الاجتماع بالمثمر، حيث ناقشا فيه سبل تعزيز الشراكة استجابة لفيضان درنة الذي وقع في سبتمبر الماضي. وقد تم مراجعة نتائج اجتماع بعثة الاتحاد الأوروبي التقنية المعنية بالهجرة وإدارة الحدود، وأكد الجانبان على أهمية التعاون في قطاعات إنقاذ الأرواح في البحر والصحراء، ومكافحة تهريب البشر، وتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون.

أشاد أورلاندو بدور حفتر في دعم إزالة العقبات أمام المنظمات غير الحكومية العاملة في نزع الألغام، مما سيمكنها من الاستمرار في عملها بشرق ليبيا، مؤكدًا على امتنانه لهذا الدعم.

وفي مدينة القبة، استقبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السفير أورلاندو. وقد استعرض الطرفان العملية السياسية وناقشا الحلول الممكنة للجمود الحالي بهدف توحيد المؤسسات والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا. أكد أورلاندو على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم اعتماد ميزانية موحدة وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى الاستخدام العادل للموارد الوطنية، وضمان الاستدامة الاقتصادية، والإعمار والتنمية الوطنية الشفافة.

بعثة الاتحاد الأوروبي تواصل حوارها بشأن حوكمة الهجرة في بنغازي

استكمل أورلاندو زيارته بلقاء البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي في بنغازي، حيث تطرقت المناقشات إلى مجالات التعاون الفني بناءً على تقييم الوضع على الحدود. وقد شملت المحادثات الجوانب الرئيسية لحوكمة الهجرة، بما في ذلك المساعدة الإنسانية، مع التركيز على اللاجئين السودانيين، وتحسين وصول الأمم المتحدة إلى نقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز، وزيادة العودة الطوعية، وإجراء عمليات إنقاذ الأرواح بطرق إنسانية، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي طرابلس، عقدت البعثة الأوروبية سلسلة من الاجتماعات البناءة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقد ناقشوا تعزيز الدعم لإدارة الحدود الإنسانية والقدرات المتوافقة مع حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح في البحر والصحراء، ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم، وتحسين حوكمة العمالة المهاجرة. أشارت البعثة إلى التقدم المحرز وحسن النية لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وأكدت على توقعات الاتحاد الأوروبي قبيل منتدى الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط المقبل.

ختامًا، تعكس هذه اللقاءات والاجتماعات التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار والتعاون الوثيق في مجالات إنسانية وأمنية حيوية، مؤكدًا على الشراكة المستمرة بين الجانبين لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة الشعب الليبي.