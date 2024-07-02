وزيرا العدل والخارجية بالحكومة الليبية يبحثان الملفات المشتركة

أخبار ليبيا 24

التقى عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية مع المستشار خالد مسعود وزير العدل، وذلك للتحضير لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا.

التباحث حول الملفات المشتركة بين الوزارتين

وتناول اللقاء عدد من المواضيع المشتركة والتي تعمل عليها الوزارتين من ضمنها، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.

كما ناقش الوزيران ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.ومن جانبه أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية، لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.

الحويج يسلم سفير السودان مذكرة احتجاج رسمية

وفي سياق آخر منفصل، استدعى الحويج، القنصل العام لجمهورية السودان عبدالرحمن محمد رحمة الله الخير صُحبة نائبه محمد جمال الدين، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن، وتم تسليم مذكرة الاحتجاج الرسمية الصادرة عن الحكومة الليبية، بشأن هذه التصريحات المرفوضة، التي تتهم فيها السودان دعم ليبيا لحالة الاقتتال والحرب المستمرة في بلادها.