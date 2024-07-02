ميناء الحريقة يشحن مليون برميل من النفط الخام إلى مالطا

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفَ مصدرٌ مسؤول يعمل في ميناء الحريقة النفطي بطبرق، لوكالة «أخبار ليبيا24» عن وصول ناقلة نفطية تُسمى «سي جرانيت» لشحن مليون برميل من النفط الخام

واستقبل ميناء الحريقة النفطي اليوم، أولى النواقل النفطية لشهر يوليو؛ لشحن النفط الخام، إذ من المقررّ أن تشحن الناقلة التي تحمل علم جزر المرشال وقادمة من إسبانيا، النفط إلى مالطا بحسب المصدر.

كما أوضح المصدر المسؤول الذي يعمل في ميناء الحريقة النفطي بطبرق، لوكالة «أخبار ليبيا24» أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 160 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، مؤكدًا أنّ عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط، وفقَ قوله.

وفي يونيو المنصرم… تراجع إنتاج النفط الخام الواصل إلى ميناء الحريقة النفطي عبر حقلي مسلة والسرير، لوجود تسرب في الخط المغذي، وفق ما صرّح مصدر مسؤول بالميناء.

المصدر المسؤول، الذي فضّل عدم نشر اسمه، قال لـ “أخبار ليبيا 24” إن الإنتاج شهد انخفاضًا كبيرًا نتيجة حدوث تسرب في الخط الرئيس جنوب محطة البوستر. وأضاف: “أعمال إصلاح التسرب جارية حاليًا”.

وبلغ حجم الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير في ميناء الحريقة 114 ألف برميل، وعادة ما يصل الإنتاج اليومي إلى نحو أكثر من 200 ألف برميل.