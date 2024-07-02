ميسي يعود للتدريبات قبل مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا 

أخبار ليبيا 24

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدريبات استعدادا لمواجهة الإكوادور في دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في هيوستن هذا الأسبوع.

ولم يتدرب ميسي منذ تعرضه لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه 1-0 على تشيلي في 25 يونيو. ولم يشارك في فوز الأرجنتين 2-0 على بيرو، يوم السبت.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما قام ببعض أعمال علم الحركة قبل التدريب وكان مع بقية المجموعة بعد ذلك.

إصابة ميسي

واحتاج النجم الأرجنتيني، الذي بلغ 37 عاما هذا الأسبوع ويعاني من آلام في العضلات، إلى علاج طبي قصير في فخذه خلال فوز الأرجنتين 1-0 على تشيلي في البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة، لكنه أكمل المباراة.

وإثر الإصابة قائد منتخب الأرجنتين: “الأمر يزعجني بعض الشيء، لكنني تمكنت من البقاء حتى النهاية.. أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا.. لم أتمكن من التحرك بشكل صحيح بسبب الإزعاج”. وأكّد، أنّه قد يكون من الحكمة أخذ راحة وعدم المشاركة في مباراة بيرو.

وقال “البرغوث”: “دعونا نرى كيف ستسير الأيام القليلة المقبلة وكيف سأتعافى.. لقد اتخذنا خطوة مهمة للتأهل والهدوء.. هناك الكثير من المباريات، والكثير من السفر”. وذكر ميسي أنّه عانى أيضا من آلام الحلق والحمى قبل مباراة تشيلي.

ولم تواجه الأرجنتين حاملة اللقب أي مشكلة إلى حد كبير أمام منافسيها.