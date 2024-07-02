مفوضية اللاجئين: أكثر من 20 ألف لاجئ وصلوا إلى ليبيا خلال عام

كشفتْ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وجود أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني وأوغندي وصلوا إلى ليبيا منذ العام 2023.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضحتْ أن أعداد اللاجئين في تزايدٍ مستمر، وهو ما دفعها لتوسيع خطتها لمساعدة السودان لتشمل دولتين أخريين هما ليبيا وأوغندا، وفقَ تقريرها.

كما توقعتْ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يصل عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا إلى 149 ألف لاجئ، وأكثر من 50 ألف لاجئ أوغندي.

بدورها قدّرت الهيئة الطبية الدولية عدد اللاجئين السودانيين في مدينة الكفرة بـ45 ألف لاجئ، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حال عدم تقديم المساعدات والاحتياجات للاجئين بشكل عاجل وفوري.

أوضاع صحية حرجة

وبحسبِ لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، فقد ازدادت الإصابات في صفوف اللاجئين بالأمراض المعدية، إذ جرى تسجيل أزود من 750 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب الكبد، و 28 حالة إصابة بالسل، و أكثر من مئة حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

بدورهِ كشفَ برنامج الأغذية العالمي عن وجود ما يزيد عن 40 ألف لاجئ سوداني في ليبيا، مسجل لدى مفوضية اللاجئين مع حلول نهاية مايو الماضي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن حاجته للحصول على تمويل مالي تصل قيمتهُ إلى 43 مليون دولار، سيخصص من إجمالي المبلغ أربعة ملايين دولار لتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف لاجئ سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي،داعيًا إلى تقديم مساعدة اللاجئين السودانيين، مشيرًا إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين مستمرون في الوصول إلى ليبيا بعد اندلاع النزاع في السودان، حيث وصل إجمالي عدد المسجلين لدى المفوضية إلى 40.081 حتى نهاية مايو الماضي، وفقَ البرنامج.