مبيعات السيارات في المغرب تسجل 82.3 ألف سيارة

حققتْ مبيعات السيارات المغربية ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بـــ1.1 بالمئة، وفقَ جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.

ووفقًا لبيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بلغ عدد السيارات المباعة عن تلك الفترة 82.3 ألف سيارة.

وفي يونيو الماضي.. وصل عدد السيارات الجديدة المباعة في المملكة المغربية أكثر من 17 ألف سيارة، إلا أن هذا الرقم يعد منخفضًا مقارنة بمبيعات العام الماضي عن شهر يوينو .

ومن المتوقع أن ينكمش عجز الموازنة المغربي بما نسبتهُ 4.1 بالمئة نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

وارجع بنك المغرب أسباب تقلص العجز إلى انتعاش الإيرادات الضريبية وخفض دعم أسعار بعض المواد الأساسية وتراجع نفقات الاستثمار الحكومي.

كما رفع بنك المغرب توقعاتهِ لنمو اقتصاد المملكة المغربية خلال العام 2024 إلى 2.8% و4.5% خلال العام 2025، كما من المتوقع أن ينخفض التضخم للعام الحاليّ إلى 1.5%، بحسب بنك المغرب.

إلى ذلك… كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.