ليبيا.. اعتدال تدريجي في حالة الطقس مع زيادة في عامل الرطوبة

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تمر حالة الطقس في ليبيا باعتدال تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير الرياح الشمالية، بينما مرتفعة على بقية المناطق.

ووفقا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة القصوى على شمال غرب ليبيا تتراوح ما بين (29-33) مئوية مع زيادة في عامل الرطوبة هذا اليوم على المناطق الساحلية.

وذكر المركز، أن درجات الحرارة تكون مرتفعة بداية اليوم على مناطق بني وليد والقريات ومزدة وسرت وأبو نجيم.

وفي شمال شرق ليبيا تتراوح درجات الحرارة – فترة نهار اليوم- ما بين (31-37) مئوية مع رطوبة عالية وتسجل انخفاضا يوم الغد.

المركز الوطني للأرصاد الجوية، قال إن درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الوسط والجنوب تتراوح ما بين (38-41) مئوية، وتصل على غدامس اليوم إلى (46) مئوية وتتراجع يوم الغد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث اعتدال للطقس بداية من يوم الغد الأربعاء على مناطق شمال ليبيا ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وحالة السماء في الشمال الغربي، صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية في أثناء الليل وفي الصباح الباكر على سهل بنغازي والمرج. والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد.

وفي مناطق الجنوب الغربي، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب التفرقة يوم الغد. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، وفق توقعات مركز الأرصاد.

أمّا في جنوب شرق ليبيا، فإن حالة السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.