كينيا.. الاحتجاجات متواصلة رغم تخلي الرئيس عن الزيادة الضريبية والدعوة للحوار 

أخبار ليبيا 24

لاتزال الاحتجاجات في كينينا متواصلة رغم تخلي الرئيس عن مشروع قانون لزيادة الضرائب، ونداءاته للمتظاهرين بالحوار.

وقامت شرطة مكافحة الشغب بدوريات في العاصمة الكينية نيروبي، صباح اليوم الثلاثاء، حيث دعا النشطاء الشباب إلى مزيد من الاحتجاجات بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت الأسبوع الماضي.

ورفض أعضاء الحركة الاحتجاجية، التي ليس لها قادة رسميون وتنظم إلى حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نداءات الرئيس ويليام روتو للحوار، حتى بعد أن تخلى عن الزيادات الضريبية المقترحة.

وشهدت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في كينيا مقتل 39 شخصًا على الأقل وفقًا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان التي تمولها الحكومة، ويطالب الكثيرون الآن بتنحي روتو.

بداية الاحتجاجات في كينيا

وتطورت الاحتجاجات التي بدأت كموجة من الغضب عبر الإنترنت بسبب ما يقرب من 2.7 مليار دولار من الزيادات الضريبية في مشروع قانون مالي مقترح، إلى حركة وطنية ضد الفساد وسوء الإدارة، وأصبحت أخطر أزمة في رئاسة روتو التي استمرت عامين تقريبًا.

روتو يقع بين المطالب المتنافسة للمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة المثقلة بالديون على خفض العجز، والسكان الذين يعانون من ضغوط شديدة والذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووجه روتو، الخزانة للتوصل إلى سبل لخفض الإنفاق لسد فجوة الميزانية الناجمة عن سحب مشروع القانون، وقال أيضًا إنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الاقتراض.

وكانت الاحتجاجات، التي بدأت في منتصف يونيو، سلمية في معظمها حتى يوم الثلاثاء الماضي، عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين.

اقتحام مبنى البرلمان

واقتحم بعض المتظاهرين البرلمان لفترة وجيزة وأضرموا النار في جزء منه. وقالت جماعة حقوق الإنسان إن الشرطة فتحت النار، ما أسفر عن مقتل كثيرين.

وقالت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، إن 39 شخصًا قتلوا وأصيب 361 شخصًا منذ الاحتجاجات الأولى في 18 يونيو.

ودافع رئيس كينيا عن تصرفات الشرطة، قائلا إنها تبذل قصارى جهدها في ظل ظروف صعبة، ملقيًا باللوم في أعمال العنف على “المجرمين” الذين قال إنهم خطفوا المظاهرات.