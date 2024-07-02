في أسوان.. مصر تُجدد عهودها لسلام ليبيا

في أجواء أسوان الساحرة، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بـ رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، كومفورت إيرو، على هامش النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. هذه المناسبة الفريدة جمعت كبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، لتكون منصة لتبادل الأفكار والخبرات حول حل النزاعات وتحقيق السلام في القارة الإفريقية.

مصر تُجدد التزامها بدعم ليبيا واستقرارها في منتدى أسوان للسلام

في قلب الحوار الذي دار بين الوزير شكري ورئيسة مجموعة الأزمات، كانت ليبيا هي النقطة المحورية. تلك الأرض التي تأبى أن تغيب عن الذاكرة، رغم كل التحديات التي مرت بها.

أكد الوزير شكري على استمرار جهود مصر الحثيثة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، داعياً إلى حل ليبي-ليبي ينبع من إرادة الشعب الليبي ذاته، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وفي سياق حديثه، شدد شكري على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مؤكداً أن وجودهم يُعقّد الأمور ويحول دون تحقيق الاستقرار. رأى الوزير أن هذا الخروج يجب أن يتم في إطار زمني محدد، للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، التي لطالما كانت رمزاً للحضارة والتنوع الثقافي.

مصر تدعو لإجراء الانتخابات المتزامنة في ليبيا لبناء مستقبل ديمقراطي

كما أكد شكري على أهمية احترام مؤسسات الدولة المنتخبة في ليبيا، باعتبارها الأساس لبناء دولة ديمقراطية قادرة على النهوض من جديد. وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن هو خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف، مما يُعيد الأمل للشعب الليبي في بناء مستقبل أفضل.

مصر تُشدد على الحل الليبي-الليبي وإحترام المؤسسات المنتخبة لتحقيق السلام

في حديثه عن الوضع الإقليمي، أشار الوزير إلى الدور المصري الفاعل في مواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن الصراعات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة والتطورات في السودان. إلا أن التركيز الرئيسي كان على ليبيا، حيث عبر عن التزام مصر الدائم بدعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الاستقرار والتنمية.

مصر: الانتخابات المتزامنة في ليبيا مفتاح الحل للأزمة السياسية

هذا اللقاء لم يكن مجرد حوار دبلوماسي، بل كان محطة هامة في مسيرة السلام، تُظهر التزام مصر العميق بدعم ليبيا وشعبها. ففي كل كلمة، كان هناك إصرار على أن تظل ليبيا موحدة ومستقرة، وأن تعود لتكون منارة حضارية كما كانت عبر التاريخ.

ختاماً، أعرب الجانبان عن تقديرهما لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى بينهما، مما يعزز من قدرة المجتمع البحثي والأكاديمي على فهم طبيعة النزاعات واقتراح الحلول المناسبة. هكذا، تُثبت مصر مرة أخرى أنها تظل حامية للسلام في المنطقة، حاملة مشعل الأمل لشعوبها، وعلى رأسهم الشعب الليبي الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل تحت راية السلام والوحدة.