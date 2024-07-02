غيث: فرض الرسوم المفاجئ يضر بالاقتصاد وتنفيذ الأحكام القضائية واجب

أخبار ليبيا 24

في حديثٍ مثير للجدل، أعرب امراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، عن موقفه الحازم بخصوص المطالبات بإلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وأكد غيث في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أن تنفيذ الأحكام القضائية ليس خاضعًا للمناشدات، بل هو واجبٌ على جميع الجهات المعنية، بما فيها مجلس النواب الذي أصدر القرار في المقام الأول. ووجه دعوة صريحة للبرلمان للقيام بدوره في إيقاف الرسم حتى يتم البت النهائي في الدعوى المتعلقة بإلغائه أو تثبيته.

وأشار غيث إلى أن تجاهل القضاء يُعد تجاهلاً لحقوق المواطنين واستمرارًا في خلق الفوضى. وقال: “القضاء هو الملجأ لكل مظلوم وصاحب حق، وعلى كل مسؤول أن يحترم القضاء مهما كانت الأسباب”.

غيث: فرض الرسوم المفاجئ يضر بالاقتصاد ويرفع الأسعار

وأضاف غيث أن فرض الرسوم بشكل مفاجئ دون تبرير شفاف يضر بالاقتصاد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى معيشة المواطن. وتساءل عن النتائج التي تحققت من فرض الرسم البالغ 27%، مشيرًا إلى عدم وجود أي تقارير محايدة تظهر تأثير هذا القرار على الاقتصاد بشكل واضح.

كما أوضح غيث أن الإيرادات النفطية تُقيم بسعر الصرف الرسمي، مما يؤدي إلى وجود سعر بيع يبلغ 6 دينار و15 قرش بدون تحديد سعر شراء. وانتقد تصريحات المسؤولين بأن الرسم سيجلب 12 مليار دينار لاستخدامها في التنمية، مشيرًا إلى وجود 20 مليار دينار في خزائن المصرف المركزي بالفعل. وتساءل غيث عن كيفية حل مشكلة السيولة دون تفسير منطقي أو توضيحات من المصرف المركزي.

غيث: الإدارة الفردية للمصرف المركزي غير منطقية

وتطرق غيث إلى ضرورة عدم إدارة المصرف المركزي بعقلية فرد واحد، مؤكدًا أهمية وجود مجلس إدارة ولجان وفقًا للقانون لضمان سياسة نقدية سليمة. وأكد على ضرورة تفعيل الدفع الإلكتروني كحل لمشكلة السيولة، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل بجدية مع هذه المشكلة.

وأعرب غيث عن ضرورة إعادة الثقة بالمصارف، مشددًا على أهمية الدفع الإلكتروني ومعالجة مشكلة العملة المزورة. واختتم حديثه بأن الإرادة الصحيحة مفقودة، وأن الحل الوحيد لمعالجة السيولة يكمن في تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني بجدية.