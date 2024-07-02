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عقيلة صالح: ملتزمون بتحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات

عقيلة صالح: الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال الانتخابات

2 يوليو، 2024 6:05 م
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حماد وعقيلة يبحثان آليات اعتماد ميزانية موحدة على مستوى ليبيا
حماد وعقيلة يبحثان آليات اعتماد ميزانية موحدة على مستوى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب خلال لقائه نيكولا أورلاندو سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ على التزام البرلمان بكل الاستحقاقات الرامية لإجراء الانتخاباتـ وذلك من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقًا لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات دون إقصاء أو تهميش.

وشدّد المستشار عقيلة صالح على أنَ الحل في ليبيا لن يكون الا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا المستشار عقيلة صالح إلى ترك الحرية لليبيين في الاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم هذه الانتخابات وتشرف عليها.

كما تباحث المستشار عقيلة صالح مع اورلاندو في القبة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة في البلاد.

وفيما سبق… دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الليبيين إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات، وحثّ الأطراف الليبية على السير معًا لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، على حد قوله.

عقيلة صالح: الجيش حرر ليبيا من الإرهاب

عقيلة صالح؛ وخلال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي، أكد على مساعِي البرلمان إلى التقدم وطي صفحة الماضي، والاستمرار في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مشدّدًا على دور الجيش الوطني في تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية المتسللة والخارجين عن القانون، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي.

2 يوليو، 2024 6:05 م
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