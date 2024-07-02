طبرق.. ضبط مهرب يقود سيارة تحمل 21 مهاجرا غير شرعي

أخبار ليبيا 24

ألقى أعضاء قسـم البحث الجنائي طبرق القبض على شخص ليبي يدعى (ح.س.ع) 20 عاما يقود سيارة نوع “تويوتا سيكويا” على متنها 21 مهـاجرا غـير شرعـي من جنسيات المختلفة.

وقالت مديرية أمن طبرق، إن عملية القبض جرت يوم الاثنين، مضيفةً أن بالاستدلال مع السائق اعترف، بما نسب إليه واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعـة.

ونشرت مديرية أمن طبرق صور للسيارة وبداخلها أشخاص قالت إنهم مهاجرين غير شرعيين. ولم تحدد المديرية جنسيات المهاجرين، فيما يبدوا أن بعضهم مصريين.

تأتي هذه العملية بعد نحو 10 أيام من إلقاء البحث الجنائي القبض على ليبيين اثنين في أثناء نقلهما لـ 25 مهاجرا مصريا في سيارتين جنوب مدينة طبرق.

مديرية أمن طبرق، قالت يوم السبت 22 يونيو 2024، إن السيارة الأولى يقودها شخص يدعى. (ط. خ. ط) العمـر 28 عاما ليـبي الجنسية وعلى متنها 10 أشخاص والأخرى بقيادة شخص يدعى (ج. ف. ج) العمر 45 عاما ليبي الجنسية وعلى متنها 15 شخصا، وجميعهم هجرة غير شرعية.

وأضافت مديرية الأمن، أن بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأظهرت صور نشرتها مديرية الأمن آنذاك وجود 3 نساء من بين المهاجرين غير الشرعيين. وتنشط عمليات تهريب البشر عبر الحدود الليبية-المصرية خاصة في أثناء الصيف.

وتدير هذه العمليات عصابات متخصصة في تهريب البشر، وغالبًا ما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم وفق الإجراءات القانونية.

وطبرق تعد وجهة أولى يقصدها المهاجرين غير الشرعيين الذين يجري تهريبهم عبر الحدود البرية المصرية- الليبية ومنها تجرى عمليات تهريبهم إلى المدن والمناطق الأخرى في ليبيا، أو الزج بهم في قوارب الهجرة للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.