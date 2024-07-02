منع نقل الوقود في سيارات المسافرين عبر منفذ راس جدير

أخبار ليبيا 24

منعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة داخلية الحكومة “منتهية الولاية” نقل الوقود في سيارات المسافرين إلى تونس عبر منفذ راس جدير.

وقالت الإدارة، إنّها ضبطت كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين عبر منفذ راس جدير، منبهةً بعدم نقلها والاكتفاء بخزان المركبة الخاصة والتعاون مع رجال الشرطة والأمن بالمنفذ. وأكّدت الإدارة، أن هذا الاجراء يشمل جميع المركبات دون استثناء.

افتتاح منفذ راس جدير

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إعادة فتح منفذ راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، وبدء سريان حركة السفر بين البلدين.

وجرى افتتاح المنفذ في حضور وزيري الداخلية لواء عماد الطرابلسي والتونسي خالد النوري.

وفي مؤتمر صحفي، أشاد الطرابلسي، بالدور الكبير لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ومدن الساحل الغربي التي ساهمت في افتتاح المنفذ.

وقال، إن وزارة الداخلية أنجزت بشكل كبير خطتها الأمنية في دعم مديريات الأمن بالمناطق وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما استطاعت عن طريق أجهزتها المختصة تأمين الحدود بالشريط الحدودي بين ليبيا تونس.

أمن قومي

وشدد الطرابلسي، على أن أمن الحدود والمنافذ بالدولة الليبية أمن قومي يحافظ على أمن البلاد ومقدراتها ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

وقال: “هذا الأمر لن ينجح إلا من خلال تظافرنا جميعا والتعاون للمحافظة على أمن بلادنا”، مضيفًا أن منافذ الدولة لابد أن تخضع لسلطة الدولة والعمل على تحقيق ذلك بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

هذا وشدد وزير الداخلية على ضرورة تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة بشأن عدم نقل الوقود بالمركبات الخاصة والتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ.