حرائق مزارع تراغن.. خسائر كبيرة والجيش يستجيب لنداءات الأهالي 

أخبار ليبيا 24

التهمت حرائق واسعة النطاق عدة مزارع في تراغن امتدت إلى حظائر الأغنام والدواجن، في ظل غياب للإمكانيات ومعدات إطفاء الحرائق بالبلدية الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وأدت الحرائق، خلال الأيام الماضية، لالتهام أكثر من 1500 فسيلة نخل مثمرة وأكثر من 320 رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى نحو 48 طير من الدواجن، وفق إحصاء للشرطة الزراعية.

الجيش يقدم الدعم

وإزاء ذلك -استجابة لنداءات الأهالي-أرسلت رئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، سيارة إطفاء حديثة.

وقال قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تراغن، إن الأهالي استقبلوا السيارة بـ”الفرح والسرور”.

وقال ديوان رئاسة الحكومة في جنوب ليبيا، إن الحرائق بمزارع النخيل بالمنطقة جاءت نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ووصلت درجات الحرارة في جنوب غرب ليبيا، اليومين الماضيين إلى 47 درجة مئوية، وفق نشرات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

فتح تحقيق

وقالت الشرطة الزراعية تراغن إنها باشرت التحقيق إزاء تلك الحرائق، التي أدت كذلك إلى إصابة بعض المواطنين، منها إصابتان بالاختناق و4 بحروق في الأقدام.

وناشد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تراغن، الملاك بتنظيف مزارع النخيل من بقايا الجريد والعراجين اليابسة للحد من اشتعال الحرائق والتقليل من الخسائر وعدم تنقلها إلى مساحات أكبر أو مزارع مجاورة.

وقال المجلس المحلي للشباب في تراغن، إن عدم وجود سيارات الإطفاء، أدى إلى تعاظم الخسائر.

وأضاف: “هذا الحادث ليس الأول من نوعه، حيث شهدت المدينة حرائق مشابهة في السنوات الماضية تسببت في خسائر فادحة”.

وناشد المجلس الجهات المسؤولة، بما في ذلك الحكومات، وهيئة السلامة الوطنية، وبلدية تراغن، بالاستعجال في توفير سيارات الإطفاء وتجهيزات السلامة اللازمة لمنع تكرار هذه الكوارث وضمان سلامة المواطنين.