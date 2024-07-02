تركيا.... اعتقالات بالجملة على خلفية أعمال شغب وعنف

تستمرُ أعمال الغضب والعنف في تركيا على خلفية تخريب عددٍ من المصالح لسوريين لاجئين في تركيا؛ بعد اتهامِ شخصٍ سوري الجنسية بالتحرش بطفلة، وعليه أقدمت السلطات التركية بوقف 474 شخصًا شارك في أعمال الشغب والعنف حتى الآن، وفقَ ما أعلنهُ وزير الداخلية التركي في تدوينةٍ عبر منصة إكس.

الجدير بالذكر أن عددًا من المخربين الاتراك أقدموا على حرق منزلٍ وعددٍ من المتاجر فضلاً عن تخريبهم المركبات والممتلكات التابعة لسوريين.

أعمال الغضب والعنف ليست الأولى في تركيا، فلطالما نشبت أعمال عنف وضغينة تجاه اللاجئين في تركيا التي تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري.

وفي سياقٍ الاقتصاد… قفز العجز التجاري الخارجي التركي إلى 12.9% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي.

معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية، أوضحَا أن الصادرات التركية تراجعت بـــــ0.1% خلال أبريل مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19.254 مليار دولار، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا قدره 4.0% مسجلةً 29.117 مليار دولار.

كما أظهرتْ بيانات معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري في أبريل إلى 9.863 مليار دولار، مقابل 8.739 مليار دولار من أبريل العام الماضي.

ووفقًا لبيانات المؤسستين التركيتين… تراجعتْ الصادرات، بــــــــ 3.9 % خلال أبريل الماضي مسجلةً 17.291 مليار دولار، من أصل 17.985 مليار دولار في ابريل من العام 2023.