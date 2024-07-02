بدء صيانة مستشفى مرزق بعد عقود من التهميش

أخبار ليبيا 24

قال صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن الشركة المنُفذة لمشروع صيانة وتطوير مستشفى مرزق بدأت عملها في محيط المستشفى الذي لم يخضع لأي صيانة من العام 1987.

وأعلن الصندوق، الاثنين، وصول كبير من احتياجات صيانة شبكة الكهرباء في مرزق وسبها لحل المشكلة التي يعاني منها سكان هاتين المدينتين منذ سنوات طويلة.

إعمار مرزق

وفي يونيو الماضي أعلن بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بدء مشاريع التنمية والإعمار في الجنوب الليبي.

وأجرى أسامة حمّاد رئيس الحكومة رقفقة بالقاسم خليفة حفتر ووفد يضم أعضاء من مجلس النواب على رأسهم مصباح دومة النائب الثاني لرئيس المجلس زيارة إلى مرزق في يونيو.

وفي أثناء تلك جرت زيارة داخل الأحياء السكنية في مرزق للوقوف على حالتها وتوجيه فريق الصندوق لتنفيذ المشاريع المقررة داخلها بوتيرة عمل سريعة وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.

تلك الزيارة شهدت لقاءً موسعًا مع مشايخ وأعيان وأهالي المدينة الذين أكدوا على الثوابت الوطنية المنصوص عليها في نهج المصالحة، التي جرت بجهود صندوق التنمية.

وفي ذلك الوقت قالت الحكومة الليبية، إنها تعمل على تقديم الحقوق والخدمات إلى أهالي إقليم فزان الذي عانى لسنوات عدة من التهميش.

وأكّدت الحكومة، أنّه لن يكون هناك “صوت يعلو فيها فوق صوت الآلات والمحركات الثقيلة القادمة لتحقيق جميع مناحي الازدهار والرخاء والنماء”.