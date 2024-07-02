الوطنية للنفط تنفي تورطها بتوريد أسلحة

أخبار ليبيا 24

نفت المؤسسة الوطنية للنفط إدعاءات نشرتها الصحيفة البريطانية (الصنداي تايمز) والتي تدعي فيها تورط المؤسسة بتوريد معدات عسكرية جرى اعتراض طريقها في إيطاليا.

الوطنية للنفط ترد على ادعاءات توريد الأسلحة

وعبر بيان رسمي نفت الوطنية للنفط هذه الإدعاءات واصفة إياها “بعمليات التشويش على عملها وسمعتها، والزج باسمها في مواد إعلامية”.

وأكد البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمؤسسة ” أن كل عملياتها رفقة شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق، من الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية”.

ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرها بتاريخ 10-6-2024 لترد عليه الآن المؤسسة، مؤكدةً على حقها في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داخل وخارج ليبيا، ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتتناقل أخبار مجهولة المصدر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة الجمارك ووكالة الجمارك والاحتكار الإيطالية في بيان لها، عن مصادرة طائرتين مسيَّرتين عسكريتين بدون طيار، صينيتي الصنع كانتا متجهتين إلى ليبيا، وأوضح البيان أن الطائرتين بدون طيار المفككتين في ستة حاويات في ميناء جويا تاورو في منطقة كالابريا الجنوبية، مخبأتين بين نسخ طبق الأصل من شفرات توربينات الرياح، وأضافت أنه جرى حجز المواد؛ نظرًا لأن ليبيا تخضع لحظر دولي على الأسلحة.

وأمر القضاء بضبط المادة المتعلقة بفرضية الاتجار الدولي بالأسلحة باتجاه ليبيا الخاضعة للحظر على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي واللوائح الوطنية والمجتمعية.