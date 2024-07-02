اللافي يناقش مع السفير الصربي ملف المنح الدراسية

أخبار ليبيا 24

اجتمع عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي مع السفير الصربي الجديد، وتباحثا حول العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التي تعزز العلاقات الثنائية ما بين البلدين.

فتح آفاق التعاون مع صربيا

واستقبل اللافي سفير صربيا دراغان تودوروفيتشن بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس اليوم الثلاثاء، وبحث اللقاء عددًا من الملفات الخدمية، كالصحة والمنح الدراسية، وعودة الشركات الصربية، العاملة في مجالات البنية التحتية، وفقاً لبيان الصفحة الرسمية للرئاسي.

وأشار البيان أن اللافي رحّب في مستهل اللقاء بالسفير الصربي، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده، ومباشرته عمله من طرابلس، مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدًا على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستئناف العمل الدبلوماسي بشكل كامل من ليبيا، بما في ذلك إصدار تأشيرات السفر، وتسهيل الإجراءات الإدارية لليبيين الراغبين في السفر إلى صربيا.

ومن جهته جدد السفير الصربي حرص بلاده على دعم كل ما يحقق الاستقرار والسلام في ليبيا، هذا وقد باشر السفير الصربي عمله في السفارة الصربية بطرابلس، بعد أن تم اعتماد إجراءات فتح السفارة، من قِبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم السبت الماضي.

اعتماد ستة سفارات جديدة في طرابلس

وبمناسبة اعتماد عدد ستة سفارات في طرابلس، أكد المنفي في بيانه على عمق العلاقات التي تربط ليبيا مع دول السفراء، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

في حين أعرب السفراء عن سعادتهم بتوطيد العلاقات مع ليبيا، معتبرين هذه الخطوة فرصة لمد جسور التعاون مع بلدانهم.