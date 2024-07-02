الكبير ييحث في سويسرا دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاقتصاد

تضمنتْ مباحثات الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع بنك التسويات الدولي (BIS)؛ مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وكيفة معالجتها.

كما ركزت المباحثات المنعقدة بمدينة بازل السويسرية، والتي شارك فيها عدد من محافظي البنوك المركزية العالمية من بينهم محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، ومحافظي البنوك المركزية في بريطانيا وإيطاليا، فرنسا، وإسبانيا؛ على كيفية خفض عملات التضخم وإمدادات السلع العالمية وتأثيراتها على معدلات النمو العالمي، بالاضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المستقبلية على المستويات الاقتصادية.

وشارك في المباحثات تركيا، كندا، اليابان، جنوب أفريقيا، ماليزيا، وعدد من البنوك المركزية بالدول العربية منها السعودية، الكويت، قطر، عمان، موريتانيا، بحسب منشور مصرف ليبيا المركزي

ووفقًا للمركزي تعدّ هذه المباحثات فرصة للحوار وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا، إذ تساهم عدة دول عربية في البنك وهي الكويت الجزائر السعودية المغرب والإمارات.

وفي سياقٍ منفصل… نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، الاتهامات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، الذي حمّلها مسؤولية تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج.

وعللت وزارة المالية أنّ سبب التأخر يرجع إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار اللرلمان القاضي بفرص ضريبة على بيع النقد الأجنبي، على الرغم من صدور أحكام قضائية وطعون والمطالبات بوقف تنفيذه.

وأكدت وزارة المالية أنّها أنجزت كافة أعمالها القانونية وأحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي مع حلول نهاية أبريل الماضي دون إضافة الضريبة، قبل أن يعود المركزي إلى إرجاع المنح بحجة أنها لا تحتوب على الضريبة. بحسب البيان.