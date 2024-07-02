الطرابلسي يقر بوجود فوضى في غرب ليبيا.. ويحذّر من تدفق المهاجرين

أخبار ليبيا 24

أقرّ لواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية بوجود فوضى في بلديات غرب ليبيا، محذّرًا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير إلى البلاد.

وقال الطرابلسي، الاثنين في مؤتمر صحفي مناسبة إعادة افتتاح منفذ راس جدير: إن ” بلديات المنطقة الغربية تعاني من الفوضى والقتل والتهريب والهجرة”.

وأضاف: “ملف الهجرة ملف أسود”، محذّرًا من أن المهاجرين غير الشرعيين سيقاسمون الليبيين بلادهم، على حد وصفه.

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وقال الطرابلسي: أوجه رسالة واضحة وصريحة.. جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية جاهز بقوة 5000 شرطي مزودين بـ1000 عربة للتوجه إلى الحدود مع النيجر وتشاد والسودان لأن حجم تهريب الوقود والغذاء الذي يهرب من سوق جملة طرابلس وبنغازي بصورة كبيرة والهجرة تدخل بأعداد كبيرة”.

وأضاف: “أوجه رسالة إلى القوات المسلحة في المنطقة الشرقية للعمل معكم في الحدود المشتركة للسيطرة على الحدود الجنوبية”.

وقال: “هدفنا ليس سياسيًا.. نحن جاهزون لوقف الهجرة والعمل معا من خلال غرفة رسمية”.

وأعيد فتح المنفذ الحدودي في راس جدير، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر. ويعد راس جدير المنفذ الرئيس بين ليبيا وتونس، حيث يشهد المنفذ حركة سفر مستمرة من الليبيين غالبا إلى تونس لتلقي العلاج، إضافة إلى شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل. وحضر افتتاح المنفذ وزير الداخلية التونسي خالد النوري.

ومنعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة داخلية الحكومة “منتهية الولاية” نقل الوقود في سيارات المسافرين إلى تونس عبر منفذ راس جدير.

وسيطر مهربون وأفراد في شبكات مسلحة لسنوات على المنفذ الحدودي الحيوي.