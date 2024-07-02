السايح ومجلس الدولة يبحثان الاستعدادات لتنفيذ انتخابات البلدية

بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات مع النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد؛ جاهزية المفوضية العُليا للانتخابات، لتنفيذ الانتخابات البلدية المزمع التسجيل فيها.

وناقش السايح مع النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد؛ الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها، بحسب منشور المفوضية.

بدوره ثمّن النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد خطوات المفوضية وجهودها لإنجاز الانتخابات في 60 بلدية في عموم ليبيا.

إلى ذلك… ناقشتْ لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة سُبل تنفيذ الحملة الوطنية لدعم الانتخابات والتوعية المجتمعية، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ووفقًا لمجلس الدولة تسعى هذه الحملة إلى التوعية المجتمعية للدفع من مستوى الفهم والإدراك بأهمية الانتخابات وحث الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقيام بدورها الهام في إنجاح هذا الاستحقاق، بالإضافة إلى تقديم مبادرة تأمل من خلالها إلى تكاثف الجهود وخاصة مع متصدري المشهد السياسي الليبي وعلى رأسهم المجلس الأعلى للدولة للوصول للانتخابات. بحسب منشور مجلس الدولة

وفي وقتٍ سابق… تابع عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي؛ آخر مستجدات الانتخابات البلدية لـ60 بلدية في عموم ليبيا.

وبحثَ السايح مع اللافي في طرابلس؛ جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها، بالإضافة إلى الاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها.

بدوره ثمّن اللافي المجهودات التي تقوم بها المفوضية العُليا للانتخابات في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما نشرته المفوضية عبر منصة فيسبوك.