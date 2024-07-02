السايح وبرنت يستعرضان مواقف الأطراف السياسية من الانتخابات

استعرضَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات خلال لقائه جيريمي برنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا؛ مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية.

وناقشَ السايح مع برنت آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وفرص نجاحها.

بدوره أشاد برنت بخطى المفوضية في «توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة» بحسب منشور المفوضية.

وفي الأثناء …. بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات مع النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد؛ جاهزية المفوضية العُليا للانتخابات، لتنفيذ الانتخابات البلدية المزمع التسجيل فيها.

وناقش السايح مع النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد؛ الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها، بحسب منشور المفوضية.

بدوره ثمّن النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد خطوات المفوضية وجهودها لإنجاز الانتخابات في 60 بلدية في عموم ليبيا.

إلى ذلك… ناقشتْ لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة سُبل تنفيذ الحملة الوطنية لدعم الانتخابات والتوعية المجتمعية، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ووفقًا لمجلس الدولة تسعى هذه الحملة إلى التوعية المجتمعية للدفع من مستوى الفهم والإدراك بأهمية الانتخابات وحث الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقيام بدورها الهام في إنجاح هذا الاستحقاق، بالإضافة إلى تقديم مبادرة تأمل من خلالها إلى تكاثف الجهود وخاصة مع متصدري المشهد السياسي الليبي وعلى رأسهم المجلس الأعلى للدولة للوصول للانتخابات. بحسب منشور مجلس الدولة