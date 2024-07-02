البرتغال إلى ربع نهائي أمم أوروبا بشق الأنفس 

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تأهلت البرتغال بشق الأنفس إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بعد فوزها على سلوفينيا بركلات الترجيح.

سجل برناردو سيلفا ركلة الجزاء الفائزة وصد الحارش ديوجو كوستا ثلاث ركلات ترجيح لتفوز البرتغال بركلات الترجيح 3-0 على منافستها سلوفينيا وتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2024 حيث ستلتقي مع فرنسا.

بعد مرور 90 دقيقة بدون أهداف، أتيحت الفرصة لكريستيانو رونالدو لوضع “البحارة” في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول من الوقت الإضافي، لكن يان أوبلاك تصدى لها ببراعة، ليدخل الدون بعدها في نوبة من البكاء.

“الدون” لم ينجح في تسجيل أي هدف ببطولة أمم أوروبا، حتى الآن، رغم مشاركته أساسيا في المباريات الأربع التي خاضها المنتخب.

تألق حارس البرتغال

ولم يتمكن أي من المنتخبين من تسجيل أي هدف، ولجأت المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للبرتغال بفضل تألق الحارس كوستا، الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح متتالية لسلوفينيا.

وستواجه البرتغال يوم الجمعة المقبل فرنسا التي أقصت منافستها بلجيكا بفضل هدف في الدقائق الأخيرة بعد تسديدة من كولو مواني ارتطمت بمدافع بلجيكا فيرتونغن وتحولت للشباك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.