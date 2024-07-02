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الآلاف يفرون من منازلهم في جنوب غزة في أثناء عدوان جديد للإسرائيليين 

2 يوليو، 2024 12:21 م
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الآلاف يفرون من منازلهم في جنوب غزة في أثناء عدوان جديد للإسرائيليين

أخبار ليبيا 24

فرّ آلاف الفلسطينيين من منازلهم إثر قصفت الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء،

وقال مسؤولو الصحة، إن ثمانية فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات، فيما قال جيش الاحتلال إن جنديين قتلا في معركة في اليوم السابق.

ويقول الاحتلال إنه يعمل على تقليص مرحلة القتال العنيف ضد حماس،  وسيتحولون قريبا إلى عمليات أكثر استهدافا.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، استشهد 17 فلسطينيا في قصف دبابة إسرائيلية لشارع في حي الزيتون المكتظ بالسكان في مدينة غزة شمال القطاع، بحسب ما أفاد مسعفون.

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم يوم الاثنين، قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي غادرها الجيش قبل عدة أسابيع.

الآلاف يفرون من منازلهم في جنوب غزة في أثناء عدوان جديد للإسرائيليين

وقالت ووسائل إعلام تابعة لحماس إن الآلاف الذين لم يستجبوا للنداء اضطروا إلى الفرار من منازلهم في الظلام في أثناء الليل، عندما قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية مناطق كرارة وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قصفت مناطق في خان يونس أطلق منها نحو 20 صاروخا يوم الاثنين. وأضاف أن الأهداف شملت منشآت تخزين الأسلحة ومراكز العمليات.

بدأت الحرب في غزة عندما اقتحمت حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وقتلت 1200 شخص واحتجزت حوالي 250 رهينة، من بينهم مدنيون وجنود، إلى غزة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأدى الهجوم الذي شنته إسرائيل ردا على ذلك إلى مقتل ما يقرب من 38 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وترك القطاع الساحلي المكتظ بالسكان في حالة خراب.

 

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2 يوليو، 2024 12:21 م
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