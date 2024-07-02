أسعار النفط تبقى عند أعلى مستوى خلال شهرين بفعل زيادة الطلب الأمريكي 

أخبار ليبيا 24

بقيت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، دون أي تغيير لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة، بفعل توقعات بزيادة الطلب على الوقود من موسم السفر الصيفي وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 86.80 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 83.53 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 2.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.

ارتفاع الطلب على النفط

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي مع عطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع.

وتوقعت جمعية السيارات الأمريكية، أن يكون السفر خلال فترة العطلات أعلى بنسبة 5.2% عما كان عليه في عام 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارة وحدها بنسبة 4.8% عن العام السابق.

وعلى جانب العرض، كانت الأسواق تخطط لاضطرابات محتملة من إعصار بيريل في تكرير النفط والإنتاج البحري في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تظهر التوقعات حاليًا أن العاصفة عندما تتحرك نحو خليج كامبيتشي في المكسيك قد تتسبب في مشاكل لإنتاج النفط هناك.

وضربت العاصفة بيريل منطقة البحر الكاريبي كعاصفة من الفئة الرابعة، يوم الاثنين، مع تحذيرات من المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من “وضع خطير للغاية” بعد أن قفز من عاصفة من الفئة الأولى في غضون 10 ساعات.

وأظهر تقرير، يوم الاثنين، انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثالث، وانخفضت الأسعار التي دفعها المصنعون مقابل بعض المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

وإلى جانب تقرير وزارة التجارة، يوم الجمعة، الذي أظهر أن بيانات التضخم الأمريكية لم تتغير في مايو، فإن ذلك قد يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهي خطوة من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.