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25% نسبة النساء المشاركات في انتخابات المجالس البلدية

عزوف النساء للتسجيل في سجل الناخبين

1 يوليو، 2024 6:01 م
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أخبار ليبيا 24

منذ مطلع الشهر الماضي انطلق التسجيل بسجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المقرر إقامتها لعدد 60 بلدية على مستوى ليبيا، وأظهرت النتائج الأولية لسجل الناخبين من النساء مشاركة بسيطة في التسجيل إذ تقدر نسبة النساء الناخبات بـ  25% من عدد المسجلين الكلي بسجل الناخبين.

جلسة إحاطة حول مشاركة النساء في الانتخابات

واجتمعت رباب حلب عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع عدد من القيادات النسائية، لإحاطتهن بهذه النسبة المتدنية للمشاركة النسائية في الانتخابات البلدية، مشيرة، إلى أن المشاركة لم تكن نتائجها على قدر الجهد المبذول لتوعية النساء بأهمية التسجيل في سجل الناخبين.

وأوضحت حلب أن وأشارت حلب  تم بذل مجهودات كبيرة من خلال سفيرات التوعية الانتخابية عن طريق حملات طرق الأبواب والجولات الميدانية، وجهود التوعية في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

 وضمت الجلسة التي عقدت بمقر المفوضية ممثلات عن عدد من المؤسسات المعنية بالمرأة، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيسة قسم الموارد البشرية ناهد الميساوي، ومنسقات وحدة دعم المرأة، وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيـا.

ويأتي هذا الاجتماع لتدارك الموقف وحث النساء على المشاركة في تقرير مصيرهن، عبر التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، وحضر الاجتماع كل من، وزارة شؤون المرأة، الاتحاد النسائي الليبي، المجلس القومي للمرأة، الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة، برلمان الشباب، شبكة النساء المنتخبات، المجلس المحلي للشباب.

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1 يوليو، 2024 6:01 م
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