وزير الموارد المائية يبحث مشاكل المياه والبنية التحتية في أجدابيا

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بحث محمد دومة وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، مع نصر أحمد غربي عميد بلدية أجدابيا، التحديات التي تواجه المدينة في مجال المياه وسبل معالجتها، وتطوير شبكات المياه بالبلدية.

استعرض اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة في بنغازي، المشاكل الرئيسة المتعلقة بإمدادات المياه في أجدابيا، بما في ذلك مختنقات المياه والبنية التحتية المتداعية والتي لم تتم صيانتها منذ سنوات.

تحسين أوضاع المياه والبنية التحتية

كما ناقش الجانبان الحلول الممكنة لتحسين توفر المياه وتعزيز البنية التحتية في المنطقة، وأكد دومة، على التزامه بالعمل عن كثب مع بلدية أجدابيا؛ لمعالجة هذه التحديات وضمان إمدادات المياه الكافية والموثوقة للسكان، مشددًا على أهمية استكشاف جميع الخيارات المتاحة للاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين الكفاءة التشغيلية، بحسب بيان نشرته الحكومة الليبية.

ومن جانبه، أشاد عميد بلدية أجدابيا بجهود مجلس وزراء الحكومة الليبية ل، لمعالجة قضايا المياه، مؤكدًا التزام البلدية بالتعاون الوثيق مع الوزارة، لإيجاد حلول عملية وسريعة، ترفع من معاناة المواطنين الذين أرهقتهم الأزمات المعيشية المتتالية.

وأوضح غربي “إن توفير المياه النظيفة والموثوقة أمرٌ بالغ الأهمية، لرفاهية مواطني أجدابيا، ونحن على ثقة بأن هذا اللقاء سيؤدي إلى تحسينات ملموسة في هذا الصد”.

لجنة إعادة الإعمار والمشاريع التنموية بأجدابيا

وفي سياق آخر، تتابع اللجان المشكلة من قِبل صندوق التنمية وإعادة الإعمار عملها على المشاريع التنموية بالمدينة، وفي تصريحات سابقة أكد حاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أن لجنة الإعمار مستمرة في أعمالها بالمدينة، حيث بدأت في الأشهر السابقة، في أعمال الصيانات الشاملة لعدد من المقرات الحكومية والأمنية، والمدارس، وإنشاء الجسور بالإضافة إلى رصف الطرق وتوسعتها.”