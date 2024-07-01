وزير الكهرباء يتابع عمل الفرق الفنية لمحطة حي السلام

أخبار ليبيا 24

لا يزال أهالي مدينة بنغازي يعانون من أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة لأيام، منذ أن حدث خلل وعطل في الكوابل الرئيسة التي تغذي المدينة، والتي تربط بين محطتي شمال بنغازي والحديقة، ومنذ فجر اليوم الإثنين تابع عوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، العمل بالمحطة بشكل شخصي مشدداً على ضرورة سرعة الإنجاز.

متابعة العمل لاستقرار شبكة الكهرباء

وتواصل الفرق الفنية التابعة للوزارة عملها موقع إصلاح كوابل 220 ك.ف، بمنطقة حي السلام في مدينة بنغازي، وتواصل الفرق العمل الليل بالنهار بناءً على تعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، الذي أوصى بحل المشكلة بشكل فوري، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة.

وقد طلب حماد، من الدكتور محمد المشاي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، جلب وصلات الكوابل 220 ك.ف، من مخازن الشركة في العاصمة طرابلس، والمتوقع وصولها إلى بنغازي اليوم الإثنين، وحرصاً على إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت “وصل مهندس الاختبارات من شركة الكهرباء في طرابلس؛ إذْ تم استقباله في مطار بنينا مع جهاز الاختبارات الوحيد من مدينة طرابلس”، بحسب بيان الحكومة.

ورافق وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في زيارته لموقع الإصلاح في حي السلام ببنغازي، عددٌ من المسؤولين؛ منهم مدير إدارة شبكات النقل المهندس صلاح العبار، و مساعده المهندس علاء المتجول، مساعد مدير إدارة الجهد المتوسط المهندس عادل الزلاوي، مدير دائرة مشروعات النقل المهندس كمال المرابط، رئيس غرفة الطوارئ بالوزارة المهندس موسى السليماني، مدير إدارة توزيع سهل بنغازي المهندس خالد العقوري، مدير إدارة الشرطة الكهربائية العميد محمد اللوزي، ومدير فرع الشرطة الكهربائية بنغازي العقيد أيمن هويدي.