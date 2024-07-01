وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح منفذ رأس إجدير

أعلنتْ وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية أن التجهيزات والترتيبات النهائية جاريه لإعادة افتتاح منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس.

ومن المقرّر أن يُعاد اقتتاح معبر رأس إجدير الحدودي اليوم الإثنين، بعد تعذّر افتتاحه فيما سبق.. إذ قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة إن المعبر سيفتح كليًا أمام حركة المسافرين، في الـ24 من يونيو الجاري، قبل أن تعود وتغلي إعادة افتتاح المعبر الحدودي.

وتوجّهت أرتال عسكرية وسيارات شرطة من مدينة الزاوية إلى منفذ رأس إجدير الحدودي؛ استعدادًا لافتتاح المعبر من جديد.

وفي مطلع مايو.. باشرتْ اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، العمل في المعبر.

وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، قالت إن اللجنة باشرتْ مهامها برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات بالمنفذ.

وجرى استئناف وتيرة العمل في منفذ رأس اجدير الحدودي بعد إتمام أعمال الصيانة وفقًا للمعايير الدولية للمعابر البرية، وتأكيد الدولتين على الالتزام بالتشريعات والقوانين الرامية لمكافحة التهريب، فضلاً عن التقيد بآليات وضوابط نقل المسافرين والبضائع.

– شلل الحركة التجارية في بن قردان

وفي أواخر مارس، أقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية على إغلاق معبر رأس جدير الحدودي في مدينة بن قردان، على خلفية هجوم مجموعاتٍ مسلحة على تمركزات القوى الأمنية في المنفذ، الأمر الذي شل حركة مئات شحنات نقل البضائع والسلع المتنوعة، وإغلاق التجار لمحلاتهم المحادية للطريق الحدودية، مما أثر على التجارة البينية بين البلدين.