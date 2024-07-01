موريتانيا.. الرئيس يفوز بولاية ثانية 

أخبار ليبيا 24

فاز الرئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية فوزه بأكثر من 56% من الأصوات، حسبما أظهرت نتائج 4468 مركز اقتراع من أصل 4503 على موقع اللجنة الانتخابية المستقلة الموريتانية.

وتعهد رئيس أركان الجيش السابق ووزير الدفاع البالغ من العمر 67 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2019، بتعزيز الاستثمار لتحفيز طفرة السلع الأساسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، بينما تستعد لبدء إنتاج الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام.

وكان المحللون يتوقعون أن يفوز الغزواني، الذي واجه ستة منافسين في الانتخابات، بالسباق من الجولة الأولى بفضل هيمنة الحزب الحاكم في موريتانيا.

وأظهرت النتائج الأولية أن منافسه الرئيسي، الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه عبيدي، جاء في المركز الثاني بنسبة 22.14%، يليه حمادي سيدي المختار من حزب التواصل الإسلامي بنسبة 12.8%.

ويوم الأحد، رفض عبيدي النتائج الأولية، مدعيا حدوث مخالفات.

وقال عبيد في مؤتمر صحفي في عاصمة موريتانيا نواكشوط: “لن نقبل هذه النتائج مما يسمى باللجنة الانتخابية المستقلة.. سنستخدم لجنتنا الانتخابية لإعلان النتائج”.

وقبل الانتخابات، حذّر المختار أيضا من أن حزبه لن يقبل النتائج إذا اشتبه في حدوث تزوير.

وفي انتخابات 2019، شكك بعض مرشحي المعارضة في مصداقية التصويت، مما أثار احتجاجات على نطاق صغير.

وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة في التصويت يوم السبت كانت أقل بقليل من 55.33%، حسبما أظهرت بيانات المفوضية.