معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الري.. حلول في وجه شح المياه

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يعاني العالم من أزمة شح المياه الصالحة للاستخدام البشري، ووفقاً لدراسات الأمم المتحدة من المتوقع بحلول العام 2030 لن يتمكن 1.6 مليار شخص من الحصول على مياه شرب آمنة، و2.8 مليار شخص من الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وبحسب دراسة علمية جديدة توصلت إلى أنه من الممكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

أزمة شح المياه خطر يحدق بالعالم

ويتعرض القطاع الزراعي، الذي يستهلك 70 في المائة من مياه العالم، لخطر شح المياه بشكل خاص، ووفقاً للدراسة من الممكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها وجعلها صحية للري، فمن الممكن أن توفر هذه التقنية حلولاً خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه.

وينتج العالم سنوياً 400 كيلومتر مكعب من مياه الصرف الصحي، مع توقعات بزيادة قدرها 50 في المائة بحلول 2050 بسبب النمو السكاني والتحضر، لكن يتم تصريف أكثر من 80 في المائة من تلك المياه دون معالجة، ما يشكل تهديداً بيئياً وصحياً كبيراً.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وقبرص أنه في الوقت الحالي، تتم معالجة جزء صغير فقط (أقل من 20 في المائة) من مياه الصرف الصحي المنتجة عالمياً، وتتم إعادة استخدام جزء أصغر (2-15 في المائة) لأغراض الري.

وأكدت الدراسة على نجاح هذه التقنية والتي تمت تجربتها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لاقت ناجاحاً، إذ تمت معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي، لتوفير إمدادات مياه مستقرة للإنتاج الزراعي، ويأمل الباحثون في انتشار هذا النموذج على نطاق واسع عالمياً.

وفي تصريحات صحفية قال محمد الحجري رئيس وحدة الري والصرف بمركز بحوث الصحراء بمصر إن ” أبرز المعوقات هو القبول الاجتماعي، حيث ترتبط مياه الصرف الصحي بصور سلبية في أذهان الناس، ما يصعّب قبول إعادة استخدامها، كما يوجد خوف من عدم نجاح تقنيات المعالجة في إزالة كافة العناصر والملوثات الضارة، مشيراً إلى أن بعض الدول تحظر استخدام هذه المياه في المحاصيل الغذائية”.