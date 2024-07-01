فرنسا تقصي بلجيكا بهدف في الرمق الأخير وتتأهل لربع نهائي أمم أوروبا 

أخبار ليبيا 24

أقصت فرنسا منافستها بلجيكا من بطولة أمم أوروبا 2024 وتأهلت إلى ربع النهائي بفضل هدف متأخر بعد تسديدة من كولو مواني ارتطمت بمدافع بلجيكا فيرتونغن وتحولت للشباك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وعلى الرغم من ندرة الفرص من الجانبين في الشوط الأول إلا أن منتخب الديوك كان الطرف الأفضل نسبيًا.

خطورة فرنسا اقتصرت على تسديدة قوية أرسلها تشاوميني من خارج منطقة الجزاء وأخطأت المرمى في الوقت بدل الضائع من النصف الأول.

وتحسن أداء فرنسا مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني وجاء التهديد مجددًا بفضل تشواميني في الدقيقة 49 لكن كوين كاستيلس تصدى لها.

في المقابل سدد مبابي تسديدة أخرى من حافة منطقة الجزاء انحرفت عن المرمى (54).

بدورها شنت بلجيكا هجمة خطيرة بعد محاولة من كاراسكو أبعدها ثيو هيرنانديز في الرمق الأخير (61).

وجاءت أخطر فرص بلجيكا إثر تصدي ميانان لتسديدة لوكاكو (71)، ليرد صاليبا بعد ثلاث دقائق بكرة أخطأت المرمى.

وظهر نجم بلجيكا دي بروين في الدقيقة 83 بتسديدة قوية وقف في طريقها ميانان الحارس الفرنسي.

ورد كولو مواني بعدها بدقيقتين مباشرة عندما ساعد في تسجيل فرنسا لهدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بفيرتونغن وتحولت للشباك.

وفشلت بلجيكا في تعديل النتيجة رغم ضغطها القوي في الدقائق المتبقية من المباراة.

وستلتقي فرنسا مع الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا في ربع النهائي في هامبورج يوم الجمعة.