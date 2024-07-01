رسميًا... إعادة افتتاح منفذ رأس إجدير الحدودي

أعلنتْ وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية إعادة افتتاح منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، بعد غنهاء التجهيزات والترتيبات النهائية لإعادة افتتاحه بحضور عماد الطرابلس وزير الداخلية، وذلك بعد أن تعذّر افتتاحه فيما سبق..

وصباح اليوم… توجّهت أرتال عسكرية وسيارات شرطة من مدينة الزاوية إلى منفذ رأس إجدير الحدودي؛ استعدادًا لافتتاح المعبر من جديد.

وفي مطلع مايو.. باشرتْ اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، العمل في المعبر.

وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، قالت إن اللجنة باشرتْ مهامها برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات بالمنفذ.

– شلل الحركة التجارية في بن قردان

وفي أواخر مارس، أقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية على إغلاق معبر رأس جدير الحدودي في مدينة بن قردان، على خلفية هجوم مجموعاتٍ مسلحة على تمركزات القوى الأمنية في المنفذ، الأمر الذي شل حركة مئات شحنات نقل البضائع والسلع المتنوعة، وإغلاق التجار لمحلاتهم المحادية للطريق الحدودية، مما أثر على التجارة البينية بين البلدين.