خوري: الأمم المتحدة ملتزمة بعملية سياسية شاملة لجميع الليبيين

بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس البعثة، مع ممثلي التجمع الوطني التباوي؛ العملية الانتخابية في ليبيا وضمان مشاركة الأطياف كافة.

وقدم التجمع الوطني التباوي إلى خوري في طرابلس رؤيتهم حول «وجود العديد من التحديات بما في ذلك التهميش المستمر مما يحد من وصولهم إلى تسجيل الناخبين والخدمات والتمثيل السياسي» بحسبِ ما نقلتهُ البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

بدورها جدّدت خوري على التزام الأمم المتحدة «بعملية سياسية شاملة ووصول منصف إلى الخدمات الاجتماعية لجميع الليبيين» وفقَ منشور البعثة الأممية.

وفي لقاءٍ منفصل… بحثَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني مع خوري همية الدفع بالعملية السياسية من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما تمت مناقشة السبل الكفيلة للوصول إلى حلول توافقية تقود لعقد الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون، بحسب ما نشرته القيادة العامة.

بدوها جدّدتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس البعثة تأكيدها على الدور الهام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بسط الأمن والاستقرار.

وفي سياقٍ منفصل… تبادل مضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع خوري في طرابلس وجهات النظر والنقاش حول أفضل السبل لتنمية الجنوب الليبي عقد مؤتمر دولي بالجنوب لتعزيز الاستقرار والسلام.